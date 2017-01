Joran Vliegen heeft zaterdag samen met de Nederlander David Pel de finale van het dubbelspel verloren op het met 15.000 dollar gedoteerde Futures-toernooi in het Duitse Kaarst.

Vliegen en Pel, de topreekshoofden in Kaarst, moesten in de finale hun meerdere erkennen in de Duitsers Jannis Kahlke en Oscar Otte, het derde hoogst geplaatste duo. Kahlke en Otte wonnen met 6-3, 5-7 en 10-8 na 1 uur en 18 minuten.

Voor de 23-jarige Vliegen was het zijn 26e finale in het dubbelspel. Van die 26 finales wist hij er twintig winnend af te sluiten.