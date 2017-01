Bosmans draagt zege op aan vriendin: “Was niet altijd de tofste jongen om mee samen te leven”

“Er is door deze zege een last van mijn schouders gevallen”, reageerde Wietse Bosmans zaterdag nadat hij in Zonnebeke de Kasteelcross gewonnen had. “Dit is de eerste televisiecross die ik win in mijn carrière. Ik rijd al een tijdje met een goed gevoel rond, alleen de resultaten bleven wat uit.”

“Na na een noodgedwongen inactiviteit van twee jaar door de ziekte Lyme, maakt deze overwinning veel goed. Het koersverloop was ook schitterend. Ik had een gigantisch goed gevoel en kende ook wat geluk. Ik was niet heel snel gestart, maar was wel goed mee met de rest. Nadat Michael Vanthourenhout en Clément Venturini elkaar met die val uitgeschakeld hadden, was het ideale moment gekomen om me op kop te zetten en door te trekken. Plots moest Vincent Baestaens eraf en vanaf dan klaarde ik het alleen.”

“Toen ik over de meet kwam, maakte ik met mijn handen de vorm van een hartje. Ik geef zo iets terug aan mijn vriendin, die door mijn ziekte ook een zware periode meemaakte. Ik was niet altijd de tofste jongen om mee samen te leven. Dat hartje was voor haar, maar ook voor mijn entourage en mijn naaste familie. Dit is een mooi moment. Ik zal nooit een veelwinnaar worden, maar wil van elke gelegenheid gebruik maken om zo dicht mogelijk te eindigen. Ik ga van deze zege genieten.”

Lees hier het wedstrijdverslag van de Kasteelcross in Zonnebeke!

Bekijk meer video’s op www.playsports.be!

Vincent Baestaens tevreden met dichtste ereplaats

Toen Wietse Bosmans er halfcross als een speer vandoor trok in Zonnebeke, had Vincent Baestaens (Containers Maes) geen passend antwoord klaar. “Ik ben dan ook heel tevreden met deze tweede plaats”, verklaarde de 27-jarige Antwerpenaar.

“Het parkoers lag me wel. Zeker de ondergrond. Ik was dan ook heel gemotiveerd, ook al omdat de grote tenoren afwezig waren. Een ideale gelegenheid om mijn sponsors in beeld te brengen in een televisiecross. Ik ben eliterenner zonder contract, dus combineer ik mijn sport met mijn werk. Ik heb tijdens de week wel wat anders aan mijn hoofd dus dan enkel het veldrijden. Het kantelmoment in de wedstrijd kwam er toen Michael Vanthourenhout en de Franse kampioen Venturini ten val kwamen. Bosmans ging dan versnellen en ik had al snel door dat ik dat hoge tempo niet tot het einde zou kunnen volhouden. Bovendien maakte ik een foute bandenkeuze. Ik reed op Griffo’s en niet op Rhino’s. Maar daar wil ik me niet achter wegsteken.”

“Hopelijk heb ik zondag in het Nederlandse Hoogerheide meer geluk”, reageerde Vanthourenhout (Marlux-Napoleon Games). “Ik zat op kop toen Venturini mij wou passeren. Het gat was echter veel te smal. Daardoor hinderde hij mij en kwamen we samen ten val. Dat manoeuvre deed hij wel niet opzettelijk. Al snel werden er excuses uitgewisseld, maar ik verlies wel de wedstrijd door dit. Ik was naar hier gekomen om mee te doen voor de zege. Als dat dan niet meer lukt door een valpartij, is dat enorm sneu. Ik bundelde na mijn buiteling meteen al mijn krachten en wou het hoogst mogelijk halen uit mijn cross. Het werd een derde plaats.”