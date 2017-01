De CDH-schepen in Olne (Luik) die het Publifin-schandaal onthulde, Cédric Halin, heeft op vraag van zijn voorzitter ingestemd om bestuurder te worden bij Publifin, nadat vier andere CDH-leden die deel uitmaakten van de raad van bestuur ontslag namen. Dat meldt Halin zaterdag zelf aan persagentschap Belga. ‘Ik heb nadrukkelijk mijn akkoord gegeven, maar enkel als ik dit gratis kan doen.’

Publifin bevindt zich al sinds december in het oog van de storm, maar het is pas deze week dat het schandaal echt begon uit te deinen. Het gaat om een intercommunale die is ontstaan uit verschillende Luikse entiteiten, allemaal actief in de energiedistributiesector. De lokale politici die een zitje hebben in de adviesraden van Publifin werden daar aardig voor verloond, blijkt. Het ging om bedragen tussen de 1.300 en de 2.800 euro bruto per maand, terwijl ze vaak niet eens aanwezig waren in de vergaderingen. De betalingen liepen sinds midden 2013 en tikten dus aan tot hoge bedragen.

De Luikse politicoloog François Gemenne noemde op de RTBF de structuur die sterke man Stéphane Moreau opzette voor Publifin ‘maffieus’. Gemenne meent dat het systeem dat werd opgezet bedoeld is om de invloed van de Luikse PS op het plaatselijke economische en sociale leven te versterken.

De taak van de nieuwe CDH-bestuurders, die 100 dagen zal duren, zal zijn een audit uit te voeren en een helder zicht te krijgen op hoe Publifin en zijn structuren functioneren, legt CDH-voorzitter Benoît Lutgen uit in Le Soir. Lutgen roept de politieke partijen van de andere bestuurders op Halin op de voet te volgen en ‘de daad bij het woord te voegen’.

Halin meent dat men de ongebreidelde communicatie over het dossier moet stoppen, om in de plaats grondig werk te leveren en vervolgens te communiceren over de concrete voorstellen. Hij hoopt de medewerking van Publifin te krijgen, zei hij nog. Welke andere CDH’ers hem zullen bijstaan, weet hij nog niet.

Nog volgens Halin had hij niet gedacht dat het schandaal zo ver zou reiken. ‘De impact overstijgt mijn verbeelding’, zegt de schepen. ‘Er is een watervaleffect geweest, maar ik voel me absoluut niet verantwoordelijk voor de gevolgen.’

Nadat hij het schandaal aan het licht gebracht had, vroegen sommigen in zijn eigen partij om Halins afscheid. Hij kan echter rekenen op het totale vertrouwen van zijn voorzitter. ‘Gelukkig zijn er mensen zoals hij’, zei Lutgen.