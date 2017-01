De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen roept alle Europeanen op om het voorbeeld van de Amerikanen en de Britten te volgen en 'wakker te worden' in 2017. Le Pen sprak op een congres van de eurosceptische en extreemrechtse fractie ENV in het Duitse Koblenz.

Marine Le Pen zei de honderden aanwezigen in Koblenz dat het Britse referendum om de Europese Unie te verlaten een dominoeffect in werking zal zetten bij de komende verkiezingen in Europese landen. Een dag na de inauguratietoespraak van president Trump in de Verenigde Staten benadrukte de voorzitster van het extreemrechtse FN dat Trumps toespraak 'veel gemeenschappelijke accenten' vertoonde met de boodschap die de rechtse Europese partijen al een tijdje verkondigen.

'In 2016 is de Angelsaksische wereld wakker geworden. Ik ben er zeker van dat 2017 het jaar wordt waarin ook continentaal Europa zal ontwaken', sprak de extreemrechtse politica.

In Koblenz kwamen de extreemrechtse leiders van de de ENV (Europa van Naties en Vrijheid), de eurosceptische en extreemrechtse fractie in het Europees Parlement, samen onder het motto 'Vrijheid voor Europa'. Het doel van het congres is de samenwerking tussen de verschillende partijen te versterken. 'Samen met de andere partijen die hier vandaag aanwezig zijn, pleit ik voor een Europa dat samenhangt van Vrije Vaderlanden', zei Frauke Petry, de voorzitster van de Duitse anti-immigratiepartij AfD.

Protest

Voor de start van het congres vond eerder vandaag een korte protestactie plaats. Een veertigtal demonstranten had een korte zitactie gehouden. Ze blokkeerden op die manier verschillende toegangswegen tot het congrescentrum, zo meldt de politie. Het protest had evenwel geen grote gevolgen voor het verloop van het congres.

ENV geeft zaterdag in Koblenz het startschot voor de ‘Europese verkiezingscampagne’. In Duitsland, Frankrijk en Nederland vinden dit jaar parlementsverkiezingen plaats. De hoofdrolspelers op de bijeenkomst worden Frauke Petry, voorzitster van het Duitse AfD, en Marine Le Pen van het Franse FN. Daarnaast zakten onder meer ook Geert Wilders van de Nederlandse PVV en Matteo Salvini van het Italiaanse Lega Nord naar Koblenz af. Ook Gerolf Annemans van Vlaams Belang is aanwezig.