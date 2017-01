AUSTRALIAN OPEN. Serena Williams zonder setverlies door, ook Raonic en Monfils winnen

Serena Williams (WTA 2) heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Dominika Cibulkova (WTA 6) verloor haar wedstrijd in de derde ronde en is uitgeschakeld. Bij de mannen plaatsten Milos Raonic (ATP 3) en Gael Monfils (ATP 6) zich in drie sets voor de volgende ronde.

De als tweede geplaatste Amerikaanse rekende in haar derde ronde in twee sets (6-1 en 6-3) af met haar landgenote Nicole Gibbs (WTA 92). De 35-jarige Williams, zesvoudig winnares op de Australian Open, moest dit jaar in Melbourne nog geen enkele set prijsgeven. Bij de laatste zestien wacht de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 16).

Cibulkova is uitgeschakeld. Foto: EPA

De Slovaakse Dominika Cibulkova ging in de derde ronde onderuit. De nummer zes van de wereld in het vrouwentennis verloor in drie sets (6-2, 6-7 (3/7) en 6-3) tegen de Russin Ekaterina Makarova (WTA 34). De verliezende finaliste van 2014 was na haar zege op de Masters in Singapore een van de outsiders voor toernooiwinst in Melbourne. De 28-jarige Makarova speelt tegen de Britse Johanna Konta (WTA 9) voor een stek in de kwartfinales. Konta kegelde in de derde ronde met de Deense Caroline Wozniacki (WTA 20) de voormalige nummer een van de wereld in twee korte sets (6-3 en 6-1) uit het toernooi.

Pliskova door het oog van de naald

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 5) kwalificeerde zich zaterdag voor de achtste finales op de Australian Open. De nummer vijf van de wereld balanceerde in haar derde ronde tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 38) wel een tijdlang op de rand van de uitschakeling. In de beslissende derde set kwam ze 2-5 achter, maar uiteindelijk haalde ze het na een knappe remonte toch nog met 4-6, 6-0 en 10-8 na iets meer dan twee uur spelen. In de volgende ronde neemt de verliezende finaliste van de US Open het op tegen de Australische Daria Gavrilova (WTA 26).

Gaël Monfils en Milos Raonic bij laatste zestien

De Canadees Milos Raonic (ATP 3) en de Fransman Gaël Monfils (ATP 6) plaatsten zich zaterdag voor de achtste finales op de Australian Open.

Raonic won in drie sets. Foto: EPA

Raonic had drie sets nodig tegen de Fransman Gilles Simon (ATP 25): 6-2, 7-6 (7/5), 3-6 en 6-3 na 2 uur en 35 minuten. De Canadees sloeg tijdens de partij 21 aces. In de achtste finales neemt hij het op tegen de Spanjaard Roberto Bautista (ATP 14).

Ook voor Monfils is er een plaats bij de laatste zestien weggelegd. In de derde ronde haalde de Fransman het eveneens in drie sets (6-3, 7-6 (7/1) en 6-4) van de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 33). In de achtste finales volgt er een confrontatie met de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 9), die eerder op zaterdag afrekende met het Duitse toptalent Alexander Zverev (ATP 24): 4-6, 6-3, 6-7 (5/7), 6-3 en 6-2. Nadal had in zijn derde ronde dus wel vijf sets nodig om af te rekenen met de jonge Zverev. Nadal won de Australian Open in zijn carrière drie keer, vorig jaar ging hij er in de eerste ronde al uit in Melbourne.

Istomin blijft stunten

De Oezbeek Denis Istomin (ATP 117) blijft dan weer verbazen in Australië. Nadat hij eerder al titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2) uit het toernooi kegelde, was het zaterdag in de derde ronde de beurt aan de Spanjaard Pablo Carreno (ATP 31): 6-4, 4-6, 6-4, 4-6 en 6-2. De dertigjarige Istomin staat zo voor de eerste keer in de achtste finales op de Australian Open. Hij nam al elf keer deel aan het toernooi in Melbourne. In de volgende ronde wacht de winnaar van de partij tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 15) en de Fransman Richard Gasquet (ATP 18).