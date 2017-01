Obama blaast oude Twitteraccount nieuw leven in

De kersverse ex-president Barack Obama heeft zijn persoonlijke Twitteraccount vrijdag nieuw leven ingeblazen met een komische noot. “Hallo iedereen. Terug naar de oude naam. Werkt dit ding nog?”, grapte Obama in zijn eerste tweet als ex-president.

“Michelle en ik vertrekken op een korte vakantie, daarna gaan we weer aan het werk”, tweette Obama nog. Hij vroeg zijn 81,9 miljoen volgers ook naar ideeën voor de toekomst, en vroeg die te delen via @BarackObama. En hij heette de Twitteraars welkom tot de Obama Foundation met de boodschap “Ik vraag jullie om te geloven. Niet in mijn mogelijkheid om verandering te creëren, maar in jullie mogelijkheid.”

Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on? Michelle and I are off on a quick vacation, then we’ll get back to work. — Barack Obama (@BarackObama) 20 januari 2017

En ook zijn vrouw Michelle Obama tweette na drie meer dan drie jaar opnieuw via haar persoonlijke profiel @MichelleObama: “Na acht ongelooflijke jaren neem ik een korte pauze. Ik ben terug voor jullie het merken om samen met jullie te werken aan de dingen die jullie belangrijk vinden.”

After an extraordinary 8 years, I'll be taking a little break. Will be back before you know it to work with you on the issues we care about. pic.twitter.com/o0ECJitXnw — Michelle Obama (@MichelleObama) 20 januari 2017

Ondertussen heeft er in het Witte Huis bovendien een heuse Twitter-stoelendans plaatsgevonden. President Trump tweet voortaan onder @POTUS (al liet hij ook al verstaan dat hij zijn persoonlijke account zal blijven gebruiken), zijn vrouw Melania kreeg het account @FLOTUS en vicepresident Mike Pence @VP. Trump tweette al enkele foto’s van zijn inauguratie en bedankte zijn 14 miljoen volgers uit naam van zijn hele familie.