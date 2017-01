Bus met kinderen crasht in Italië, zeker zestien doden

Bij het busongeval in de buurt van de Italiaanse stad Verona zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Italiaanse brandweer. Er zouden ook 39 mensen gewond zijn geraakt nadat de bus in brand was gevlogen.

De bus, die schoolkinderen vervoerde, was vrijdagavond onderweg van Frankrijk naar Hongarije. Maar het voertuig botste kort voor middernacht aan een afrit in de buurt van Verona tegen een elektriciteitspaal. Daarop vloog de bus in brand, zo meldt het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa.

De meeste passagiers in de bus waren kinderen uit een middelbare school in Boedapest, zo heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Tamas Menczer, zaterdagmorgen meegedeeld op de Hongaarse omroep M1. Volgens de minister zat er een zestigtal mensen op de bus.

De Franse buschauffeur zou onder de slachtoffers zijn, net als zijn familie, meldt het persagentschap Agi. Maar die informatie kon nog niet bevestigd worden door de brandweer.

Alle gewonden konden uit de bus geëvacueerd worden. Ze zijn naar ziekenhuizen in Verona overgebracht. Over de precieze oorzaak van het ongeluk bestaat nog geen duidelijkheid.