Stijn Devolder: “Wil me tonen in het voorjaar”

Stijn Devolder is intussen al 37, maar toch breit hij er nog een jaartje aan bij Veranda’s Willems-Crelan. “Dit voelt als een nieuwe start”, zegt hij. “Ik heb echt wel zin in het nieuwe seizoen.”

Trainer Kristof De Kegel zag Devolder de voorbije weken op stage helemaal openbloeien. “Ik zag heel goede dingen van Stijn. Hij heeft zich ook snel geïntegreerd in de ploeg.”

Devolder beaamt. “Dit team is totaal nieuw voor mij, maar in korte tijd voelde ik me hier snel thuis. De manier van werken van de ploeg, de sfeer, de structuur, het zit goed. Dit is een ploeg met ambitie en ik ben zelf ook nog ambitieus. We hebben hard gewerkt op stage, maar tussendoor ook veel plezier gemaakt en dat is wel het belangrijkste. Als je als team aan elkaar hangt, dan weet je ook dat je voor elkaar door het vuur gaat tijdens het seizoen. Dat zit alleszins goed en het is fijn om zo het seizoen te kunnen beginnen. Ik wil me tonen in het voorjaar en ik zie me ook wel passen in de sprinttrein. Ik denk dat we als team kunnen verrassen.”