‘Princiepsakkoord over vertrek van Jammeh uit Gambia’

De Mauritaanse en Guinese presidenten hebben vrijdag in de Gambiaanse hoofdstad Banjul een princiepsakkoord bereikt met Yahya Jammeh over het vertrek uit Gambia van die laatste. De gesprekken over de voorwaarden van zijn vertrek worden wel nog voortgezet, zo hebben bronnen dicht bij het dossier gemeld.

‘Blijkbaar zijn de zaken bijna geregeld. Jammeh heeft geaccepteerd om op te stappen. De onderhandelingen draaien nu rond de basis voor zijn vertrek en de voorwaarden van dat vertrek’, aldus een Mauritaanse bron. De Guinese president Alpha Condé heeft de nacht doorgebracht in Banjul, aldus de bron nog.

‘Men moet een land vinden voor zijn ballingschap dat ver genoeg ligt van Gambia om te vermijden dat Yahya Jammeh tussenkomt in het democratische proces in zijn land’, aldus de bron nog. ‘Maar we moeten voorzichtig blijven tot morgen/zaterdag.’

Volgens een diplomatieke zal het finale akkoord niet zullen worden afgesloten tussen Jammeh, Condé en de Mauritaanse president Mohamed Ould Abdel Aziz, maar wel tussen de nieuwe Gambiaanse president Adama Barrow, die momenteel in Senegal verblijft, en zijn voorganger.

‘Het wordt een gemeenschappelijke verklaring tussen Barrow en Jammeh’, aldus de bron, die toevoegt dat de West-Afrikaanse troepen die gemobiliseerd werden om druk te zetten bij Jammeh om op te stappen, ter plaatse zullen blijven tot Jammehs vertrek.