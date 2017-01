10.907 vreemdelingen werden teruggestuurd in 2016

De aanslag op Zaventem zette een rem op de ambities van Francken om meer sans-papiers op het vliegtuig te zetten.

2016 moest voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) het jaar worden waarin hij definitief zou breken met het verleden. In 2015, het eerste volledige jaar onder zijn bestuur, waren 10.081 vreemdelingen teruggestuurd, 15 procent meer dan in 2014, maar nog altijd minder dan in 2013. Dit jaar hoopte Francken dan ook een pak beter te doen.

De staatssecretaris legde de lat op 11.500: 1.000 extra gedwongen verwijderingen en 500 extra vrijwillig. Uiteindelijk werden 10.907 vreemdelingen teruggestuurd, 8 procent meer dan in 2015.

De cijfers komen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en zijn de optelsom van het aantal repatriëringen, Dublin-overdrachten (naar een ander EU-land), terugdrijvingen (aan de grens) en vrijwillige terugkeerders.

Door de aanslag op de luchthaven van Zaventem, op 22 maart, konden heel wat repatriëringsvluchten wekenlang niet doorgaan. ‘Een geval van overmacht’, zei Francken. De impact was te groot om zijn ambities op het vlak van gedwongen terugkeer helemaal te kunnen waarmaken.