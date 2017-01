‘America is back!’

In een kil en regenachtig Washington, en voor niet zo heel veel volk op de Mall voor het Capitool, heeft Donald Trump de eed afgelegd als de 45ste president van Amerika.

De eedaflegging verliep zonder grote incidenten. Het Amerikaanse leger controleerde iedereen nauwgezet, en elk stratenblok rondom de Mall was afgezet met legervoertuigen, en met zand gevulde vrachtwagens. Die moesten terreuraanslagen met bestelwagens of met vrachtwagens, zoals in Berlijn, uitsluiten.

Hoewel er ook veel families en schoolkinderen waren, was de menigte Trump-supporters overwegend blank en mannelijk. Toen Barack Obama voor het Capitool verscheen, riep een groep vrienden uit Kentucky: ‘Get out! Time to go!’ gevolgd door een brede grijns. ‘Dit land is lui geworden, met al die profiteurs die enkel van de bijstand willen leven’, vertrouwde Douglas, uit Louisville, Kentucky, ons toe. ‘Ik heb een loodgietersbedrijf. Mijn vrouw en ik werken hard, voor elke dollar. Trump weet wat dat betekent. Zijn vader eiste van hem dat hij zich opwerkte. Trump begon als een blue collar worker. Hij zal goed voor dit land zorgen. America’s back!’

Anita en Lisa, twee zussen uit Boston, stonden ook aan Trumps zijde, al van tijdens de voorverkiezingen. ‘Ik werk in de internationale logistiek. Ik zag met eigen ogen hoe kwalijk het vrijhandelsakkoord Nafta in de praktijk is uitgedraaid. Het is een zootje geworden. Amerikaanse bedrijven moeten opnieuw in Amerikaans personeel investeren, dit land moet weer zelf produceren, zelf dingen maken’, zei Anita. Haar zus Lisa vulde aan: ‘De Democraten maken mensen afhankelijk van overheidshulp, van bijstand, en zo ronselen ze stemmen. De Republikeinen willen mensen dat duwtje geven, zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen. En daarbij: wij willen geen socialistische natie worden, maar een kapitalistisch land blijven!’

Hugo, een jongetje van dertien jaar met fel rood haar, fluisterde dat hij het allemaal een beetje akelig vond. ‘Wat er nu komt is zo onvoorspelbaar, en dat maakt me een beetje bang.’ Hij bleek al bijzonder goed op de hoogte van de actualiteit. ‘Mijn vader is de hoofdredacteur van Buzzfeed, dus thuis gaat het al wel eens over deze verkiezingen.’ Trumps ideeën stroken niet met Hugo’s opvattingen. ‘Ik vind de Navo best wel tof, want ik ben half Lets. En die banden van Trump met Rusland zijn ook al geen goed idee, toch?’

Hier en daar was een tegenstander van Trump binnengeglipt, met borden als ‘Fuck Trump’. Een meisje droeg een affiche met daarop: ‘Ik kan jou niet respecteren als jij mij niet respecteert.’ Ian, een verpleger uit New York, droeg het ‘Fuck Trump’-bord mee. ‘We zijn een erg verdeeld land. Ik ben makkelijk door de security geraakt met deze affiche – ze moesten er zelfs om glimlachen – maar hier op het plein word ik wel geregeld uitgescholden, ja. Maar niet door iedereen. Daarnet kwamen enkele Trump-fans met rode petjes naar me toe, en ze zeiden dat ik helemaal het recht had dit bord te dragen. Want “that’s what’s America is all about”. We zijn verdeeld, maar we respecteren nog wel elkaars mening. Laten we hopen op wat vandaag onvoorstelbaar lijkt: dat er toch iets goeds uit dit presidentschap voortkomt.’