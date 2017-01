Donald Trump heeft de eed afgelegd als president van de VS. ‘Vanaf nu is het America first’, zei de nieuwe president in zijn inauguratiespeech.

De 70-jarige Trump legde de eed af op twee Bijbels die zijn vrouw Melania vasthield. Een was van de inauguratie van president Lincoln, de andere was een Bijbel die Trump in 1955 van zijn moeder had gekregen. (Lees verder onder de video)

‘Samen zullen we de koers van de VS en de wereld bepalen voor vele jaren’, speechte Trump. ‘We zullen moeilijkheden tegenkomen, maar we will get the job done.’

Nadat Trump zijn voorganger Barack Obama en diens vrouw Michelle had bedankt, zei hij dat Washington de voorbije tijd de gewone mensen heeft genegeerd. ‘Dat gaat veranderen. Dit moment is van jullie. Deze dag zal herinnerd worden als de dag dat het volk opnieuw de macht krijgt. De vergeten mensen zullen niet langer vergeten zijn.’

Hij ging voort: ‘Veel te lang heeft een kleine groep de vruchten geplukt van de overheid, terwijl mensen de kost hebben gedragen. Politici profiteerden, maar de banen verdwenen en de fabrieken sloten.’

De nieuwe president haalde onder meer een falend onderwijssysteem aan en criminaliteit. ‘Deze Amerikaanse slachting stopt nu.’

De toon was ongewoon pessimistisch voor een inauguratiespeech.

‘Vanaf nu wordt het alleen America first’, zei Trump. ‘America First!’ Elke beslissing over handel, belastingen, immigratie en buitenlandse zaken zal de werkmensen en de Amerikaanse fabrieken ten goede moeten komen.’

‘Ik zal voor jullie vechten’, zei Trump. ‘Ik zal jullie nooit teleurstellen. Amerika zal weer winnen, zoals nooit tevoren. We zullen onze jobs terugbrengen, onze grenzen, onze welvaart en onze dromen.’

Opnieuwe kondigde hij grote infrastructuurwerken aan, en veel nieuwe jobs. Trump zei ook dat hij islamterreur wil vernietigen.

‘We zullen Amerika welvarend, veilig en, ja, weer great maken’, besloot hij.