Deze zestienjarige staat in de schijnwerpers voor de hele wereld

Tijdens de inauguratieceremonie van Donald Trump in Washington zal de 16-jarige zangeres Jackie Evancho het Amerikaanse volkslied zingen.

Veel artiesten lieten in de aanloop naar deze dag weten dat ze niet voor Donald Trump wilden optreden. Voor de zangeres gaat het enkel om de eer, zegt ze. ‘Ik besloot om dit te doen, omdat het een eer is om voor mijn land op te treden en haar te vertegenwoordigen’, zei Evancho aan de Britse zender Sky News. ‘Het draait voor mij helemaal rond politiek.’

Evancho werd in 2010 bekend in de Verenigde Staten door haar deelname aan de talentenjacht ‘America’s got Talent’, waar ze als tweede eindigde.

Barack Obama kon in 2013, bij de eedaflegging voor zijn tweede ambtstermijn, rekenen op Beyoncé om The Star-Spangled Banner’ te zingen op het Capitool.