Israël hekelt idee van ondervraging van Tzipi Livni in België

Israël heeft vrijdag de mogelijke ondervraging van de Israëlische ex-minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni door het Belgische gerecht een ‘cynische’ aanwending van het rechtssysteem van België genoemd.

Het Belgische gerecht wou Livni in het kader van een onderzoek naar oorlogsmisdaden in de Gazastrook verhoren bij een bezoek van haar maandag aan Brussel, maar ze annuleerde haar reis.

‘We wilden haar bezoek te baat nemen om het onderzoek te doen vooruitgaan’, zei de woordvoerder van het federale parket, Thierry Werts. Hij bevestigde hiermee een bericht in de krant Le Soir. Het onderzoek werd geopend naar aanleiding van een klacht tegen verscheidene hoge Israëlische functionarissen. De politie zou Livni gewoon oppakken voor ondervraging, schreef Le Soir.

Tzipi Livni zou in Brussel deelnemen aan een conferentie van Joodse leiders. Maar ze annuleerde haar deelname ‘drie of vier dagen op voorhand om persoonlijke redenen’, zei Yossi Lempkowicz, de woordvoerder van de vereniging die de conferentie organiseerde. Een woordvoerster van Livni was niet bereikbaar voor commentaar.

De woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, Emmanuel Nahshon, haalde echter fel uit naar ‘een cynische uitbuiting van het Belgische rechtssysteem’ en sprak van een ‘zielige mediastunt zonder enige wettige grond uitgaand van een anti-Israëlische organisatie’.

Israël deelt ‘met België de wil om daders van zware misdaden rekenschap te laten afleggen’, maar verwacht ‘van de Belgische autoriteiten dat ze zich verzetten tegen de uitbuiting van dit principe’, voegde de woordvoerster eraan toe.

Livni, die als een van de meest invloedrijke vrouwen van Israël bekendstaat, is samen met andere hoge functionarissen en militairen het voorwerp van een klacht die in juni 2010 in België werd ingediend wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tijdens Operatie Gegoten Lood (december 2008-januari 2009) in de Gazastrook. Tzipi Livni was toen minister van Buitenlandse Zaken. Bij de operatie werden 1.400 Palestijnen gedood en vielen aan Israëlische zijde dertien doden.