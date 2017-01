Shipulin wint in Anterselva, Rösch wordt 47e op WB biatlon

De Rus Anton Shipulin heeft vrijdag de Wereldbekermanche achtervolging (20 km) in het Italiaanse Anterselva gewonnen. Shipulin hield de dominante Fransman Martin Fourcade af, die dit seizoen al tien van de veertien Wereldbekerproeven won en de WB-stand aanvoert. Michaël Rösch werd 47e op 5:12 van Shipulin.

Voor de 29-jarige Shipulin is het de negende Wereldbekerzege in zijn carrière, zijn eerste dit seizoen. Shipulin maakte geen enkele fout bij het schieten (Fourcade twee) en was 41 seconden sneller dan de Fransman. Het podium werd vervolledigd door de Oekraïener Sergei Semenov.

Fourcade blijft autoritair leider in de tussenstand van de Wereldbeker. Hij telt 284 punten voorsprong op zijn nieuwe dichtste achtervolger, Anton Shipulin. Fourcade is dus goed op weg om voor de zesde keer op rij de Wereldbeker biatlon te winnen, hetgeen nog nooit iemand gelukt is in de geschiedenis van de sport.

De Fransman moet nog twee Wereldbekerwedstrijden winnen om even goed te doen als de Noor Ole-Einar Björndalen, goed voor twaalf WB-zeges in het seizoen 2004-2005.