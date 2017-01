Obama neemt afscheid van Merkel én het Amerikaanse volk

Het is geen toeval dat president Obama Merkel kiest voor zijn laatste telefoongesprek een buitenlandse leider. Zij konden acht jaar lang goed samenwerken en hebben een vriendschap opgebouwd. Angela Merkel hoopt dit jaar herverkozen te worden, en Obama wenste haar het beste voor de toekomst.

‘De president dankte bondskanselier Merkel voor haar sterk, vast en moedig leiderschap. Beiden waren het erover eens dat een nauwe samenwerking tussen Washington en Berlijn en tussen de VS en Europa essentieel zijn’, klinkt het. Michelle Obama heeft ook kort met Merkel gepraat.

Afscheidsbrief

Gisteren stuurde Obama een brief de wereld. Hij neemt afscheid van zijn mede-Amerikanen met de volgende woorden. ‘Jullie maakten me een betere president, en een betere man. De laatste acht jaar waren jullie een bron van goedheid, daadkracht en hoop, waar ik kracht uit haalde.’

Lees de volledige brief hier:

“You made me a better President, and you made me a better man.”: President Obama pens a final goodbye letter to his fellow Americans pic.twitter.com/5buRNzCtfG