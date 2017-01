Donald Trump legt vandaag de eed af als 45ste president van de Verenigde Staten. Volg het hier live.

Nadat Donald Trump een kerkdienst heeft bijgewoond in de St. John’s Espiscopal Church, is hij in het Witte Huis aangekomen om een koffie te drinken met president Barack Obama. Daarna vertrekken ze met een wagen naar het Capitool, het Amerikaanse Congresgebouw. Ook hun echtgenotes Michelle Obama en Melania Trump gaan mee. Om 17.30 uur onze tijd begint de inauguratie.

