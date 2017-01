Rellen in Washington

Voor en na de inauguratie kwam het tot schermutselingen tussen de politie en demonstranten. Ze hadden een banner waarop staat 'Make racists afraid again', een verwijzing naar de slogan van Trump 'Make America great again'. Eerder op de dag verzamelden honderdduizenden betogers in het centrum.

Op beelden is te zien hoe de betogers met stenen en voorwerpen gooien naar de massaal opgetrommelde politie. Daarbij zijn verschillende ramen gesneuveld. Over eventuele gewonden is er nog niets gekend. Wel zijn er al zeker 90 mensen gearresteerd, weet CNN.

Tienduizenden agenten moeten de inauguratie van Donald Trump in goede banen leiden terwijl honderdduizenden mensen de nieuwe president willen vieren of er tegen protesteren. Zo’n 900.000 mensen worden in het centrum van Washington verwacht.

Vergunning

Zo’n dertig groepen hadden een vergunning gekregen om te betogen. Naar schatting zullen ze vrijdag en zaterdag 270.000 mensen op de been brengen, veel meer dan bij de vorige inauguraties.

Een van de grootste anti-Trumpprotesten die verwacht worden, wordt georganiseerd door de ANSWER Coalition. Zij zouden duizenden mensen samenbrengen aan de US Navy Memorial langs de route van de parade.

‘We geloven dat we een krachtig signaal gaan sturen aan Trump en zijn regering’, zegt Ben Becker, een van de organisatoren.

De organisatie DisruptJ20 plande dan weer om de toegangswegen naar de inauguratie te blokkeren. Rond de inauguratieparade houden ze een protestmars, volgens een eigen route net ten noorden van de parade.

Een opvallende protestactie is die van pro-marihuana-activisten die 4.200 joints wilden uitdelen.

Went for Inauguration day morning run, past cannabis lobby group handing out joints... @BBCNewsnight pic.twitter.com/PsTZ9ykCcj — Jess Brammar (@jessbrammar) January 20, 2017

De protestacties beperken zich niet tot Washington. Over het hele land en zelfs in andere landen zijn acties gepland, waaronder Chicago, Los Angeles en Sydney.

Zaterdag vindt met de Women’s March on Washington veruit de grootste demonstratie plaats.

Gisteren vond in New York al een protestmars plaats. Daarbij waren onder meer acteur Alec Baldwin en regisseur-activist Michael Moore aanwezig.