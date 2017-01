Lars Boom past voor Hoogerheide en focust op WK

Net zoals Wout van Aert past Lars Boom voor de wereldbekerwedstrijd van Hoogerheide komende zondag. De Nederlander blijft in Spanje om verder te trainen met het oog op het wegseizoen. “Maar ik denk wel dat ik in vorm ben om een goed resultaat neer te zetten op het WK.”

Ex-wereldkampioen Lars Boom reed deze winter al mee in zes crossen. Na enkele Spaanse wedstrijden presteerde hij niet onaardig in Heusden-Zolder (11e), Surhuisterveen (2e) en het Nederlands Kampioenschap (8e). Toch blijft het wegseizoen absoluut prioritair voor Boom.

“Ik blijf in Spanje dit weekend om een goede trainingsweek met het oog op het begin van het wegseizoen af te roden. Dus ik kom niet aan de start in Hoogerheide. Maar ik ben zeker beschikbaar voor een selectie voor het WK volgende week. Ik denk dat ik over de goede benen beschik om er een goed resultaat neer te zetten”, aldus Boom.

Bij de Nederlanders is Mathieu van der Poel uiteraard de onbetwiste kopman.