Goed nieuws voor roodharigen: plannen voor roodharige emoji

Goed nieuws voor roodharigen, want er liggen plannen op tafel om roodharige emoji officieel op te nemen in de ‘unicode’-lijst en dus wereldwijd te introduceren op smartphones en computers.

Apple houdt volgende week in San Francisco een meeting met het Unicode Technisch Comité, met op de agenda onder andere de kwestie van roodharige emoji.

Het agendapunt komt er nadat enkele fanatieke roodharigen - met succes - campagne voerden voor gelijke emoji-rechten. ‘Het gebrek aan roodharige emoji was in de laatste drie maanden de nummer één klacht van onze gebruikers ’, vertelt Jeremy Burge, oprichter van de website Emojipedia.

Foto: Emojipedia

‘Er zijn verschillende opties mogelijk’, gaat hij verder. ‘Er kan één nieuwe, roodharige emoji toegevoegd worden, of we kunnen ervoor zorgen dat elke bestaande “harige” emoji de optie van rood haar meekrijgt.’

Een Schot die onlangs een online petitie opzette voor roodharige emoji haalde in geen tijd 20.000 handtekeningen op. In Schotland, Wales en Ierland is 10% van de bevolking roodharig. In de rest van de wereld bedraagt hun aandeel amper 2%.

Op dit moment is er nog geen beslissing genomen of de emoji ook effectief ingevoerd zullen worden. Dat de kwestie op de agenda staat, doet de kansen in elk geval toenemen.