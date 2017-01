Ook Mechelen weert de vuile auto

Mechelen wil tegen de zomer van 2018 een lage emissiezone invoeren in de binnenstad. Net als in Antwerpen zullen vervuilende wagens er niet meer welkom zijn.

De stad zal de criteria van de lage emissiezone van Antwerpen overnemen, ‘omwille van de eenduidigheid van het beleid’. Het stadsbestuur wil voorkomen dat in elke stad andere regels ontstaan omtrent dieselwagens.

De lage emissiezone zal zeker in de binnenstad worden ingevoerd, maar de mogelijkheid bestaat dat deze wordt uitgebreid naar andere delen of zelfs het volledige grondgebied van Mechelen. Het stadsbestuur belooft ook een oplossing op maat voor minder mobiele mensen.

Uitdeinende emissiezones

Ook Gent kondigde al aan tegen 2020 een lage emissiezone te willen invoeren. ‘Brussel zal ook wel volgen. Op die manier zal de lage emissiezone vanzelf uitdeinen. Als op steeds meer plaatsen de vervuilende auto niet meer welkom is, zal niemand nog zo’n auto willen’, zegt Antwerpse hoogleraar bio-ingenieurwetenschappen Roeland Samson.

De Lijn

In Antwerpen gaat de lage emissiezone op 1 februari al van start. Dat heeft heel wat gevolgen, ook voor vervoersmaatschappij De Lijn. Zeventig van de 570 bussen zijn te vervuilend en mogen de stad niet meer in. Deze worden ingezet in gemeenten buiten de stad, zoals Heist-op-den-berg, Mol, Westerlo, Aarschot en Mechelen.

Criteria

Of je wagen Antwerpen nog binnen mag hangt af van de euronorm, de Europese milieustandaard die op het inschrijvingsbewijs van de auto onder ‘milieu­klasse’ staat. Hoe hoger die norm, hoe milieuvriendelijker de wagen. Auto’s die op benzine of aardgas rijden, moeten minimaal aan de Euro 1-norm voldoen. Benzinewagens moeten wel heel oud zijn (24 jaar of ouder) om de vereiste norm niet te halen. Wie een diesel heeft die jonger is dan 10 jaar, hoeft zich geen zorgen te maken. Meer weten? Lees hier verder.