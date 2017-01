Raad van Europa gaat poolshoogte nemen in Linkebeek

De Raad van Europa stuurt een 'fact finding mission' naar de Vlaamse rand rond Brussel. Die moet uitzoeken waarom minister Liesbeth Homans (N-VA) Damien Thiéry (MR) weigert te benoemen als burgemeester van Linkebeek, schrijft De Tijd vrijdag.

De missie komt begin februari, zegt Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire (N-VA), die zelf in het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa zetelt. Het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans bevestigt het nieuws.

De missie komt er na een klacht van de partij DéFI over het verplichte gebruik van Nederlands in de gemeenteraden van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel. Volgens Van Overmeire heeft Thiéry ook een mondelinge klacht ingediend over zijn niet-benoeming als burgemeester. 'Al heeft de commissie die de zaak behandelt daar nooit een document van gezien.'

Thiéry wordt al sinds 2007 niet benoemd omdat hij de taalwetgeving overtrad door Franstalige oproepingsbrieven te versturen voor de verkiezingen van 2006. 'We zijn een beetje verrast dat er weer een missie komt', zegt Homans. 'In 2014 werd al eens een genuanceerd rapport geschreven.' Dat maakte een stand van zaken op, nadat de Raad van Europa in 2008 had geadviseerd Thiéry te benoemen. Homans is 'niet van plan haar standpunt te veranderen'.