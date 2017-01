Brussel wil bedrijfswagen beconcurreren met woonsubsidie

De zes partijen van de meerderheid in het Brussels parlement pleiten voor een alternatief voor de bedrijfswagen. Ze roepen de federale overheid op om tussen te komen in de woonkosten in Brussel.

De betrokken partijen (PS, CDH, Défi, SP.A, CD&V en Open VLD) hebben in het Brussels parlement een resolutie ingediend die binnenkort besproken wordt om in de hoofdstad een alternatief te bieden voor de bedrijfswagen. Ze roepen de federale overheid op om tussen te komen in de kosten van huisvestiging in Brussel. Dit door betaalde huur voor een deel fiscaal aftrekbaar te maken of een extra inspanning te doen voor de kosten van woonkrediet. Ze hopen op die manier Brussel betaalbaarder te maken.

‘Ik ken heel veel jonge Brusselaars die graag hier zouden blijven wonen, maar Brussel is een dure stad waardoor ze met spijt elders huisvesting moeten zoeken. Het zou nochtans goed zijn voor Brussel als je een jonge middenklasse hebt die hier woont en carrière maakt’, zegt Brigitte Grouwels, Brussels parlementslid voor CD&V.

Grouwels spreekt van een noodkreet gericht aan de federale overheid die fiscaal bevoegd is. ‘Brussel wordt onbetaalbaar voor jongeren. Men verwijt ons dat we het de pendelaars moeilijker maken, maar dat is niet zo. Als er problemen zijn met de tunnels is bij wijze van spreken het kot te klein. Maar deze maatregel die wij bepleiten zou ook de mobiliteit ten goede komen. Ik ken veel mensen die bereid zijn hun auto in te ruilen als ze in de stad dicht bij hun werk kunnen wonen.’

Pikant detail is dat CD&V wel één van de zes partijen is die de resolutie ondertekend heeft, maar op het CD&V-congres werd het idee van deze maatregel algemeen te maken, verworpen. ‘Ik denk nochtans dat het voor andere steden zoals Antwerpen en Gent ook een zinvolle maatregel zou zijn’, zegt Grouwels. Concreet vindt Grouwels het logisch dat in het mobiliteitsbudget er ook keuze zou zijn voor een tussenkomst in de woonkosten. ‘Mensen moeten zelf kunnen kiezen. We zeggen niet dat de steun voor de bedrijfswagen moet verdwijnen, we willen dat de mensen de vrije keuze hebben. Ik weet zeker dat als de keuzemogelijkheid aangeboden wordt, mensen er gebruik zullen van maken.’

De MR die in de oppositie zit in Brussel, sluit niet uit dat het de resolutie steunt, zegt Boris Dilliès aan Le Soir.