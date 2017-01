‘Hier is mijn schaamhaar. Ik laat het staan’

Murielle Scherre scheert zich niet meer. Dat laat de lingerieontwerpster weten in een open brief in ­onlinemagazine Charlie , waarin ze het opgelegde schoonheidsideaal van de getrimde vrouw hekelt.

Ze wil weer ‘naturel’ zijn, schrijft Scherre. ‘Scheren, laseren, waxen: iedereen doet het. Het begon in de jaren 90, via de mode en porno. Maar ik heb het gehad: we moeten stoppen met die patriarchale schoonheidsidealen.’

Scherres medewerkers schrokken toen ze haar okselhaar voor de eerste keer ­zagen. En daar keek ze van op. ‘Hoe was het mogelijk dat zulke intelligente vrouwen, met wie ik samenwerkte, zo ­geschokt ­waren?’

Gebannen op sociale media

Maar die geschrokken reacties van haar medewerkers vallen in het niets vergeleken met de heisa op sociale media. Scherre post regelmatig foto's van zichzelf in haar lingerie. Maar vanaf het moment dat ze haar scheermesje de deur uit gooide, verwijderden Facebook en Instagram haar posts.

'Als ik mijn schaamhaar afscheer en beantwoord aan de patriarchale regels van vrouwelijke schoonheid, mag ik mijn lichaam en mijn werk tonen op social media', schrijft ze in haar open brief. 'Wanneer ik hetzelfde werk met dezelfde krachtige boodschap wil tonen en mijn schaamhaar toon, wordt mijn foto gerapporteerd omdat ze ongepast is. Wanneer ik een vrouw ben, tenminste. Als ik een man was, kon ik dezelfde foto posten en niet in problemen komen.'

Daarom pleit Scherre voor een gelijkheid voor mannen en vrouwen, toch wat hun tepels en lichaamshaar betreft. 'Dit is mijn pleidooi: maak mannelijk en vrouwelijk schaamhaar, mannelijke en vrouwelijke tepels weer gelijk. Hou op met body shaming. Het is deprimerend en een verspilling van je mogelijkheden. Maak sociale media weer sociaal.'

Applaus van Goedele

Bij Goedele Liekens en Kristien Hemmerechts kan Scherre alvast op applaus rekenen. ‘Het is goed dat ze de keuze­vrijheid benadrukt, want die is er momenteel niet’, zegt Liekens. ‘Denk maar aan de Belgische studente die onlangs op een foto stond met okselhaar, en werd uitgescholden voor vuil, lesbisch wijf.’

‘Mijn generatie was veel vrijer op dat vlak’, weet Hemmerechts. ‘Nu dicteert de maatschappij: een vrouw die naturel is, daar is van alles mis mee. Dus ja, ik sta pal achter Murielle.’