Gemeentelijke Holding bezorgt regering kater van 132 miljoen

De regering-Michel wordt plots opgezadeld met een factuur van 132 miljoen euro door de vereffening van de Gemeentelijke Holding.

Dat schrijven De Tijd en L’Echo vrijdag. Door het omvervallen van Dexia moest de Holding noodgedwongen in vereffening gaan. Er werd toen afgesproken dat de drie gewesten en de federale regering de verliezen onder elkaar zouden verdelen.

De vereffening bevindt zich momenteel in een vergevorderd stadium, en volgens bronnen zal er na die vereffening een gat overblijven van ruim 1 miljard euro.

Uit een brief die De Tijd kon inkijken, blijkt dat de toenmalige premier Yves Leterme (CD&V) en minister van Financiën Didier Reynders (MR) zich destijds engageerden om 132 miljoen euro op zich te nemen. ‘Maar dat is nooit gepasseerd via de ministerraad’, klinkt het in regeringskringen. ‘Het kernkabinet zal zich erover moeten buigen.’