Minstens één dode nadat auto inrijdt op menigte in Melbourne

In de Australische stad Melbourne heeft een wagen dinsdagnamiddag verschillende voetgangers aangereden. Volgens de Australische media is minstens één persoon overleden. Er werd een verdachte gearresteerd.

‘In deze fase van het onderzoek gaan we ervan uit dat een man die een wagen bestuurde iets voor 14.00 uur (04.00 uur Belgische tijd) een aantal voetgangers heeft aangereden in Bourke Street en Queens Street’, in het centrum van de stad, aldus de politie van de staat Victoria op Twitter.

Australische media maken melding van minstens één dode, en volgens de ambulancediensten zijn er zeker 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn.

Volgens verschillende media zou de wagen betrokken zijn geweest bij een politieachtervolging. Getuigen maakten ook melding van schoten, maar daarover hebben de autoriteiten nog niet gecommuniceerd. De politie heeft een man opgepakt.

De juiste omstandigheden zijn nog niet bekend. De politie heeft de straten rond de plaats van het incident afgesloten.