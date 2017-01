Drugsbaron ‘El Chapo’ uitgeleverd aan de VS

De beruchte drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat meldt het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Guzman werd ter beschikking gesteld van de Amerikaanse autoriteiten. Het Mexicaanse Hooggerechtshof verwierp tot twee maal toe het beroep dat zijn advocaten indienden tegen zijn uitlevering, aldus de Mexicaanse autoriteiten in een persbericht.

Guzman ontsnapte in 2015 op een spectaculaire manier een streng bewaakte gevangenis. In januari 2016 werd hij opnieuw gevat.

El Chapo was de leider van het beruchte drugskartel Sinaloa. Hij moet zich in de VS onder meer verantwoorden voor moord, drugshandel, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld. Er lopen aanklachten tegen hem in verschillende staten, waaronder New York, Californië en Texas.