Obama: ‘Niet-sluiting Guantanamo is schuld van het Congres’

Afscheidsnemend president Obama slaagde er niet in het militaire gevangenenkamp Guantanamo zoals beloofd te sluiten. Maar dat is niet mijn schuld, schrijft Obama in een aan het Congres gerichte brief.

Obama legt de schuld bij dwarsliggende Congresleden. Hij houdt er mee op nu Guantanamo nog 41 gedetineerden, allemaal ‘terreurverdachten’, telt. Het controversiële kamp maakte sinds 2002 deel uit van de ‘war on terror’, die Obama’s voorganger George W. Bush had uitgeroepen na de aanslagen van 11 september 2001 en die begon met een militaire invasie in Afghanistan.

Guantanamo ‘is in tegenspraak met onze waarden’, schreef Obama in zijn brief aan de voorzitter van het Congres.

Straffen van 330 gevangenen omgezet

Barack Obama heeft net voor zijn vertrek ook nog de straffen omgezet van 330 gevangenen die in de cel zaten voor drugsgerelateerde feiten. Obama zei fier te zijn dat dit een van zijn laatste daden was als president. ‘Amerika is een natie van tweede kansen’, schreef hij op Twitter.

Eerder deze week besliste Obama al om de celstraf van WikiLeaks-klokkenluider Chelsea Manning fors in te korten. Ze werd veroordeeld tot 35 jaar cel, tot 2045, maar zal nu vrijgelaten worden op 17 mei.

Dinsdag gaf Obama ook gratie aan 64 personen, onder wie een ex-generaal uit zijn naaste omgeving, en zette hij de straf om van nog eens 208 gevangenen. In totaal heeft de Democraat tijdens zijn ambtstermijn 1.715 straffen omgezet. Dat zijn er meer dan al zijn voorgangers samen.

Repressief rechtssysteem

De gevangenen die hun straffen omgezet zagen, worden gezien als ongevaarlijk voor de maatschappij. Het gaat vooral om drugdealers die zware celstraffen hebben gekregen binnen het repressieve Amerikaanse rechtssysteem. Obama heeft zich uitgesproken voor alternatieve straffen voor de kleine criminelen, en kaartte het falende justitiebeleid aan, dat in de strijd tegen de criminaliteit systematisch kiest voor celstraffen.

Vandaag zitten in de VS meer dan 2,2 miljoen mensen achter de tralies, onder wie talrijke mentaal zieken en drugsverslaafden die vaak tot minderheidsgroepen behoren.