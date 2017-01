Ronnie O’Sullivan in halve finales Masters snooker tegen Marco Fu

Marco Fu (WS-8) heeft zich donderdagavond in het Alexandra Palace van Londen voor de halve finales van het Masters snooker geplaatst. De 39-jarige Hongkonger nam met 6-2 de maat van de Noord-Ier Mark Allen (WS-10). Zaterdagnamiddag neemt hij het om een plaats in de finale op tegen titelverdediger Ronnie O’Sullivan (WS-13), die in de namiddag de Australiër Neil Robertson (WS-7) met 6-3 uitschakelde.

Tegen Allen kwam Fu meteen sterk uit de startblokken. Met breaks van 74 en 83 nam “Cue-Man-Fu” een 3-0 voorsprong. Allen potte series van 70 en 54 weg om tot 3-2 terug te komen, maar daarna stormde Fu met breaks van 97, 140 (de hoogste van het toernooi totnogtoe) en 65 in één ruk naar de overwinning door.

Fu schaarde zich voor de derde keer in zijn carrière bij de laatste vier van het Masters, geen rankingtoernooi, maar met het WK en het UK Championship wel één van de drie majors. In 2008 betekende dat voor hem ook het eindstation, in 2011 werd hij runner-up.

Vorige maand werd Fu in de halve finales van het UK Championship nog nipt met 6-5 uitgeschakeld door O’Sullivan. Twee weken later won hij het Scottish Open, goed voor de derde rankingtitel in zijn carrière. “Ik zit in de vorm van mijn leven”, stelde Fu vast. “Ook vandaag heb ik heel goed gespeeld. Van in het begin was ik honderd procent geconcentreerd. Dat moet ook tegen iemand van het kaliber van Mark Allen. Ik ben heel blij met het niveau dat ik haal. Alles lijkt momenteel te lukken. Het begon op het UK Championship en hopelijk blijft het zo doorgaan. Naar de partij tegen Ronnie kijk ik echt uit. Het zijn zo’n matchen waar je van droomt en de hele tijd voor traint.”