Magistrale Nainggolan scoort twee keer tegen Sampdoria van Praet

Bondscoach Roberto Martinez lijkt nu al nog onmogelijk voorbij Radja Nainggolan te kunnen. De Rode Duivel maakte in de achtste finale van de Coppa d’Italia weer indruk voor AS Roma met een ijzersterke match én twee goals tegen het Sampdoria van Dennis Praet. De Romeinen stoomden zo naar een makkelijke 4-0 zege en de kwartfinale.

AS Roma begon met Radja Nainggolan centraal op het middenveld en Thomas Vermaelen op de bank. De Romeinen hadden van meet af aan het betere van het spel, maar moest wachten op een flits om de boel open te breken tegen Sampdoria, waar Dennis Praet op de bank begon. Die flits kwam er even voor rust van Radja Nainggolan. De Rode Duivel nam een afvallende bal heerlijk ineens op de slof, het leer dwarrelde in de verste kruising binnen. Een fantastisch doelpunt. Net voor rust stond Nainggolan al bijna een tweede keer op het scorebord, maar de streep van de middenvelder zeilde centimeters naast de verste paal.

In de tweede helft ging de thuisploeg verder op dat elan. Edin Dzeko maakte al meteen de 2-0 met een overhoekse schuiver en Stephan El Shaarawy deed met een heerlijke lob mee aan het feestje. Praet mocht bij een 3-0 achterstand nog van de bank bij de bezoekers, maar kon niet verhinderen dat Nainggolan in de allerlaatste minuut de eindstand vastlegde. De Antwerpenaar kreeg een voorzet van Diego Perotti perfect op het hoofd en was Sampdoria-keeper Christian Puggioni zo te vlug af: 4-0.

In de kwartfinales neemt AS Roma het op tegen Cesena. De andere kwartfinales zijn Napoli - Fiorentina, Juventus - AC Milaan en Inter Milaan - Lazio.