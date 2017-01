Trumps toekomstige ministers nemen standpunten in die regelrecht tegen de zijne ingaan, ontberen kennis over hun vakgebied of nemen het niet al te nauw met de ethische regels. Welkom bij de nieuwe Amerikaanse regering.

Terwijl in Washington alles in gereedheid werd gebracht voor de eedaflegging van president Donald Trump vandaag om 18 uur onze tijd, werden de voorbije dagen in de Senaat zijn toekomstige ministers en topmedewerkers op de rooster gelegd. Met soms verbijsterende resultaten.

Trumps toekomstige ministers en andere medewerkers blijken er erg vaak meningen op na te houden die sterk afwijken van de beleidslijnen die hij verkondigt. Toekomstig CIA-directeur Mike Pompeo zei bijvoorbeeld dat hij in geen geval terrorismeverdachten zou onderwerpen aan waterboarding of ‘schijnverdrinking’. Zelfs niet als de president hem daartoe het bevel zou geven, want de ‘verhoor’techniek is inmiddels wettelijk verboden. Donald Trump heeft zich tijdens de campagne altijd een voorstander getoond van de herinvoering van waterboarden.

De conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland geprobeerd heeft de Amerikaanse verkiezingen te bëinvloeden, lijkt Pompeo ‘gezond’. Hij vindt dat Moskou een bedreiging vormt voor de VS.

Dat laatste zei ook toekomstig minister van Defensie James Mattis. De Navo, die Trump ‘overbodig’ vindt, noemde Mattis ‘waarschijnlijk het meest succesvolle militaire bondgenootschap uit de moderne wereldgeschiedenis’.

Contradicties

Toekomstig minister van Justitie Jeff Sessions is het dan weer oneens met Trumps (mogelijke) plan om moslims, als religieuze groep, de toegang tot de VS te ontzeggen. En Rex Tillerson, straks buitenlandminister, vindt de klimaatopwarming helemaal geen hoax, zoals Trump verkondigde.

Tillerson zei ook dat de VS hun engagementen tegenover de Navo niet mogen verbreken. En hij is niet tegen TPP, het vrijhandelsverdrag in het Stille Oceaangebied, dat Trump naar eigen zeggen op de eerste dag van zijn presidentschap gaat opzeggen.

Het Team Trump lacht voorlopig de contradicties weg. ‘We zoeken geen klonen van de president’, luidde het de voorbije dagen. ‘Maar zodra de president in functie is en beslissingen neemt, zal blijken dat alle kabinetsleden Trumps visie en programma steunen.’

De vraag is dan natuurlijk ook: wélk programma en wélke visie? Want Donald Trump is zelf niet te beroerd om, wanneer het hem beter uitkomt, plots een andere mening te verkondigen dan de dag tevoren. De verkozen president is de voorbije maanden zo onberekenbaar gebleken, dat niemand een duidelijk zicht heeft op wat hij juist gaat doen.

En wie gaat uiteindelijk het beleid bepalen? De vakministers? Of de topmedewerkers van Trump die niet op de rooster gelegd zijn in de Senaat, onder wie zijn schoonzoon Jared Kushner en zijn hoofdstrateeg Steve Bannon? Voor conflicten liggen de kaarten goed.

Dat de toekomstige president en zijn kabinet elkaar zo sterk tegenspreken, is heel ongebruikelijk. Meestal waakt het transitieteam erover dat de president en zijn ministers netjes op dezelfde lijn zitten.

Mogelijk komt het doordat Trump een aantal nochtans cruciale thema’s niet behoorlijk heeft doorgepraat met zijn nominees, merkte The Washington Post op. Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken) had het met de toekomstige president alleen in algemene termen over de grote principes die het buitenlands beleid zouden bepalen, vertelde hij tijdens de hoorzitting. Rusland was daarbij niet ter sprake gekomen, zei hij.