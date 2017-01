De eerste klassementsproef in de Rally van Monte Carlo, eerste manche in het wereldkampioenschap, werd donderdagavond geannuleerd na een ongeval met de Hyundai i20 van de Nieuw-Zeelander Hayden Paddon. Rijder en co-rijder kwamen ongedeerd uit de wagen, maar bij het ongeval werd een toeschouwer zwaar geraakt.

Paddon was de vierde piloot die de 21,25 kilometer lange KP tussen Entrevaux en Ubraye afwerkte. Bij het ingaan van een bocht begon zijn wagen op het gladde wegdek te spinnen. Met de rechterzijde kwam hij tegen een rotswand aan, waarop hij bijna overkop ging en op zijn linkerzijde terechtkwam.

Kort voor het incident had Paddons teamgenoot Thierry Neuville de snelste tijd neergezet. Hij was zeven tienden sneller dan de Fransman Sébastien Ogier, titelverdediger in Monte Carlo en het WK.