Leekens nu al op randje uitschakeling: “Dit kan ik niet accepteren”

De Belgische trainer Georges Leekens heeft met topfavoriet Algerije ook zijn tweede wedstrijd op de Afrika Cup niet kunnen winnen. Tegen zijn ex-ploeg Tunesië werd verrassend met 1-2 verloren ondanks een doelpunt van Anderlecht-aanvaller Sofiane Hanni. Na het teleurstellende gelijkspel tegen Zimbabwe op de openingsspeeldag balanceert Leekens nu dus al op het randje van de uitschakeling met zijn ‘Woestijnvossen’.

Aïssa Mandi en Naim Sliti zorgden voor de twee doelpunten namens Tunesië. Leekens gooide Anderlecht-aanvaller Sofiane Hanni een kwartier voor tijd nog in het team voor Yacine Brahimi in een poging het tij te doen keren. Dat lukte maar deels: de captain van paars-wit scoorde pas in de 91ste minuut de aansluitingstreffer en kon het Algerijnse verlies niet meer afwenden.

Algerije, waar Afrikaans Speler van het Jaar Riyad Mahrez de hele wedstrijd tussen de lijnen stond, blijft achter met een schamele één op zes. Zo dreigt een verrassend vroege uitschakeling voor Georges Leekens, die vooraf toch als één van dé favorieten voor de eindzege gezien werd.

Leekens: “Zo’n fouten kan ik niet accepteren”

Leekens legde de verantwoordelijkheid bij zijn spelers: “We zijn goed begonnen. Maar je weet dat je op dit niveau geen cadeaus mag geven. Met de manier waarop we die twee doelpunten weggeven in de tweede helft kunnen we natuurlijk nooit winnen. Zo een fout maken bij een lage voorzet, dat kan ik, als ex-verdediger, niet accepteren. Het tweede doelpunt slikken we door tijdens onze aanval balverlies te lijden, waardoor de tegenstander op de counter kan scoren. Dat was niet wat we vooraf in de kleedkamer hadden besproken”, besloot Leekens.

Nadat groepsleider Senegal met een duidelijke 2-0 won van zwak broertje Zimbabwe, hebben Leekens en Algerije het mes op de keel. Willen zij nog tot de kwartfinales doorstoten, dan moet het volgende week woensdag zelf winnen van Senegal, dat al geplaatst is, en moet Zimbabwe de drie punten pakken tegen Tunesië.