Zwakbegaafde jongeman geïnterneerd voor belaging buurmeisje in Blankenberge

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 23-jarige Blankenbergenaar bij verstek geïnterneerd voor het belagen van zijn overburen. Het onderzoek toonde aan dat Steven V. een IQ heeft van 63. Zijn 55-jarige vader kreeg voor dezelfde feiten 18 maanden effectieve gevangenisstraf.

Sinds anderhalf jaar maken Rudolf V. en zijn zoon Steven zich onmogelijk in hun buurt in Blankenberge. Vooral hun overburen in de Jacob de Meyerstraat kregen het zwaar te verduren door de scheldpartijen en bedreigingen. Steven V. had in Blankenberge al verschillende minderjarige meisjes belaagd, toen hij zijn pijlen richtte op zijn overbuurmeisje. Ook vader Rudolf liet zich niet onbetuigd bij het lastigvallen van het meisje en haar moeder. Zo stormde hij eens als een wildeman gewapend met stokken op hun woning af.

Het psychiatrisch onderzoek van de verdachten bracht aan het licht dat beide mannen zwakbegaafd zijn. Volgens het openbaar ministerie is de vader met een IQ van 71 wel nog in staat om zijn gedrag te controleren. Met een IQ van 63 verkeert de zoon volgens het procureur wel in een staat van zwakzinnigheid. Daarom vroeg het OM de internering. Beide beklaagden stuurden hun kat naar het proces.

De rechter volgde het standpunt van het openbaar ministerie en sprak de internering uit. De onmiddellijke opsluiting van Steven V. werd bevolen.