Ex-manager van Alanis Morissette geeft diefstal toe

Jonathan Schwartz, de voormalige manager van de Canadese zangeres Alanis Morissette, heeft bekend dat hij bijna 7 miljoen euro van de zangeres en enkele andere sterren heeft gestolen. Morissette diende vorig jaar een klacht in tegen Schwartz nadat haar nieuwe manager had ontdekt dat er 4,5 miljoen euro van haar rekening was verdwenen.

Schwartz was tussen 2009 en 2016 de manager van Morissette en dus verantwoordelijk voor haar bankrekeningen. Schwartz ontkende in eerste instantie dat hij het geld in eigen zakken had gestoken en vertelde dat hij het had geïnvesteerd in een illegale wietkwekerij. Nu heeft hij dan toch bekend dat hij 4,5 miljoen euro heeft gestolen van de Canadese zangeres en ook nog eens ongeveer 2 miljoen van andere sterren. Het is niet bekend wie de andere twee slachtoffers zijn.

Morissette ontdekte de fraude pas toen haar nieuwe manager de rekeningen eens goed nakeek. Morissette diende daarop klacht in tegen Schwartz en zijn voormalige werkgever GSO voor 15 miljoen dollar. Schwartz beweerde eerst dat hij geïnvesteerd had in een illegale wietkwekerij, maar al gauw bleek dat hij zelf aan de haal was gegaan met het geld. Ondertussen heeft Morissette de klacht laten vallen na een akkoord tussen de verschillende partijen. Schwartz moet op 1 februari wel voor de rechter verschijnen.