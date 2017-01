Een van de organisaties die onder president Trump moeten vrezen voor hun subsidies is de pro-abortus-organisatie Planned Parenthood. Wat ze daar precies doen en hoe belangrijk die organisatie is voor vrouwen in de VS, werd door Lena Dunham samengevat in deze animatievideo, waarvoor ze de hulp kreeg van onder andere Meryl Streep, Jennifer Lawrence en Mindy Kaling.

Planned Parenthood biedt vrouwen informatie over veilig vrijen, screenings voor baarmoederhals- of borstkanker, en contraceptiva. Maar daarnaast begeleidt de non-profitorganisatie ook vrouwen die een abortus willen. En dat is veel conservatieve Republikeinen een doorn in oog, waardoor ze niet kunnen wachten tot president Trump het budget voor de gesubsidieerde instantie zal verminderen.

De wortels van de organisatie gaan zo'n honderd jaar terug in de tijd, toen verpleegster Margaret Sanger na een abortus met dodelijke afloop het haar levensdoel maakte om vrouwen te helpen baas te worden van hun eigen lichaam. Zij richtte Planned Parenthood op en maande dokters aan om spoedig iets te vinden wat een einde zou maken aan het 'probleem' van de contraceptie.

Aan de vooravond van de vrouwenmars in Washington D.C. onthult Girls-bedenkster Lena Dunham een animatievideo rond het verhaal van Sanger, haar organisatie en haar strijd voor vrouwenrechten. Een video die ze samen met Kirsten Lepore maakte, maar waarvoor ze ook de hulp kreeg van bekende gezichten zoals Meryl Streep, Jennifer Lawrence en Mindy Kaling.

'We gaan onze nieuwe president dit weekend tonen dat we niet zullen toelaten dat honderd jaar vooruitgang zomaar teniet wordt gedaan', zegt Dunham zelf over de video en de mars.