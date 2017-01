‘Welkom in uw nieuwe thuis, meneer de president’

Een nieuwe president in Amerika betekent ook een nieuwe bewoner van het Witte Huis. De verhuisdag in Washington heeft echter veel meer voeten in de aarde dan we zouden vermoeden. Het personeel heeft slechts vijf uur de tijd om het huis te transformeren. The Washington Post ploos uit hoe dat nu precies in zijn werk gaat.

De ‘transfer van de families’ is een vijf uur durende verhuis-tsunami waarin het Witte Huis een transformatie ondergaat. ‘Ik noem het georganiseerde chaos’, zegt Gary Walters die 21 jaar hoofdbode in het Witte Huis was in The Washington Post.

Klaar voor de start

Het vaste personeel maakt zich om vier u al op om aan de grote dag te beginnen. Enkel het keukenpersoneel maakt geen deel uit van de chaos, zij staan in voor het culinaire gedeelte van de dag. Niemand wil ervan verdacht worden de First Family het huis uit te duwen. ‘Voor ons blijft een president aan tot de volgende het hand opheft en de eed aflegt’, zegt Stephen Rochon, de voormalige hoofdbode.

Rond half negen verzamelt het huishoudelijk personeel aan de State Dining Room om afscheid te nemen van de First Family met een speciaal geschenk. ‘President Bush had tranen in de ogen bij dit moment’, zegt Rochon. ‘En het personeel ook.’

Een uur later is het tijd voor het laatste officiële moment van de president, een koffie in de Blue Room samen met de inkomende en uitgaande vicepresidenten en hun partners. Om half elf verlaten ze North Portico en rijden ze met de limousine naar de Capitol.

Orde in de chaos

Een leger aan mensen verspreidt zich over het huis, maar het is vooral druk op de tweede en derde verdieping. Dat zijn de privévertrekken van de president en zijn familie. Het personeel pakt de laatste zaken nog in dozen.

De verhuiswagens van zowel de inkomende als de uitgaande president worden begeleid door de Secret Service. Verhuisfirma’s mogen de wagens uitladen, maar om veiligheidsredenen mag enkel het personeel de dozen in het Witte Huis dragen. ‘We willen niet dat een persoonlijk item op eBay belandt’, zegt Rochon.

Het personeel schept orde in de chaos. Het huis wordt grondig gepoetst, de temperatuur wordt aangepast aan de voorkeur van de nieuwe president, en er worden kleine herstellingen gedaan.

In de slaapkamers worden alle dozen uitgepakt, de kleren opgehangen en de favoriete producten van de president in de badkamer geplaatst.

De Oval Office

Eén kamer blijft in onberispelijke staat: de Oval office, het kantoor van de president. ‘Dat is het eerste wat de president wil zien’, zegt Walters. Maar de president kan wel een aantal aanpassingen doorvoeren in zijn kantoor. Zo veranderde Obama van tapijt en verwisselde hij een beeld van Winston Churchill met dat van Martin Luther King Jr.

Deadline

De deadline voor de hele verhuis is half vier. De First Family wordt tussen half vier en vijf op het Witte Huis verwacht. Ze worden dan verwelkomd aan de South Portico door de hoofdbode -voor Donald Trump zal dat Angella Reid zijn- met de woorden: ‘Welkom in uw nieuwe thuis, meneer de president.’

Het huis van de Obama’s

De Obama’s blijven na de verhuis in Washington wonen. Ze gaan er een beetje op achteruit in vergelijking met het Witte Huis dat 132 kamers en 35 badkamers heeft, maar met hun negen slaapkamers en acht badkamers blijven ze groot wonen.