Michelle Obama deelt laatste wandeling door Witte Huis

De laatste uren van Michelle Obama als first lady zijn ingegaan. Op Twitter postte de vrouw van de Amerikaanse president een video van haar laatste wandeling door het Witte Huis, gevolgd door een foto met boodschap.

Michelle Obama postte eerst een video van een halve minuut waarin ze met haar honden Bo en Sunny een laatste keer door het Witte Huis wandelt.

‘Een laatste wandeling door het Witte Huis’, luidde het bijschrift bij de video.

Taking it in on one last walk through the People's House. pic.twitter.com/uaAn6j8Ygy — The First Lady (@FLOTUS) 18 januari 2017

Even later postte ze een foto met haar man Barack Obama en een emotionele boodschap: ‘Het was een eer jullie First Lady te mogen zijn. Vanuit het diepst van mijn hart: bedankt.’

Being your First Lady has been the honor of a lifetime. From the bottom of my heart, thank you. -mo pic.twitter.com/pahEydkZ5Z — The First Lady (@FLOTUS) 19 januari 2017

Eerder nam ook vaste Witte Huis-fotograaf Pete Souza al afscheid met een foto van de laatste persconferentie met de huidige president van de Verenigde Staten.