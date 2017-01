Poetin krijgt als eerste nieuwe Venezolaanse ‘vredesprijs’ vernoemd naar Hugo Chavez

De Russische president Vladimir Poetin krijgt als eerste een nieuwe vredesprijs in Venezuela, de Hugo Chavez-vredesprijs. Hij wordt daarmee gehuldigd voor zijn rol in de Syrische burgeroorlog als “grote leider van de vrede”. Dat zei de Venezolaanse president Nicolas Maduro woensdag (plaatselijke tijd) op een persconferentie.

Rusland geldt als één van de trouwste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad. Met massale luchtaanvallen hielp Moskou het Syrische regime in december om de strategische belangrijke stad Aleppo, in het noorden van Syrië, te heroveren.

De “prijs voor vrede en soevereiniteit” werd in oktober vorig jaar in het leven geroepen in Venezuela, als reactie op het uitreiken van de Nobelprijs voor de Vrede aan Juan Manuel Santos, de president van buurland Colombia. Het is nog niet bekend wanneer Poetin de onderscheiding krijgt overhandigd en of er een prijzengeld is.

De nieuwe vredesprijs is genoemd naar Hugo Chavez, de in 2013 gestorven voorganger van Maduro. Chavez had in Venezuela een socialistisch geïnspireerde “Bolivariaanse revolutie” uitgeroepen.