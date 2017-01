De Lijn slaat mea culpa na verkassen van ‘vervuilende bussen’

'De communicatie over de beslissing om bussen naar provinciesteden zoals Mol, Westerlo, Heist-op-den-Berg, Tremelo of Aarschot te verkassen, omdat ze in Antwerpen door het invoeren van de lage-emissiezone niet langer mogen rondrijden wegens te vervuilend, is ongelukkig geweest', geeft Astrid Hulhoven, woordvoerder van De Lijn, toe. 'We hadden de steden en gemeenten, die toch onze partners op het terrein zijn, moeten inlichten en dat is niet gebeurd.'

Daarnaast wijst De Lijn er op dat het om een relatief klein aantal bussen gaat en dat ze een roetfilter hebben. 'Het gaat om 70 van 570 bussen die in Antwerpen rondrijden', zegt Astrid Hulhoven. 'Ze hebben een roetfilter en stoten dus geen fijn stof uit.' Bovendien bestaat er een vervangingsscenario voor vervuilende bussen, ze gaan er dus op termijn definitief tussen uit. 'Naarmate er nieuwe, meer milieuvriendelijke bussen geleverd worden, worden de oude uit circulatie genomen.'

Lage-emissiezone

De lage-emissiezone van Antwerpen is overigens niet de eerste milieumaatregel die De Lijn ertoe dwingt om meer milieuvriendelijke bussen in te zetten in het centrum van een stad. 'Neem bijvoorbeeld de stad Leuven. Die heeft bepaalde klimaatdoelstellingen vooropgesteld waarbij de CO2-uitstoot moet dalen. Daarom vervangen we in Leuven steeds meer bussen door hybride exemplaren, die 20 tot 25 procent minder brandstof verbruiken.'

De Lijn herinnert er ook aan dat vorige zomer beslist werd om vanaf 2019 alleen nog bussen aan te kopen met ‘alternatieve aandrijving’, dus hybride bussen of bussen die rijden op elektriciteit en niet langer op dieselbrandstof.