Verrassing op Australian Open: titelverdediger Djokovic moet opkrassen

Novak Djokovic zal zijn titel op de Australian Open niet verlengen. De Serviër, de nummer twee van de wereld en de zesvoudige eindwinnaar in Melbourne, ging donderdag in de tweede ronde Down Under erg verrassend onderuit tegen Denis Istomin.

De Oezbeek, pas de nummer 117 van de wereld, trok het laken na een thriller van vijf sets naar zich toe. Na maar liefst 4 uur en 48 minuten stonden de 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5) en 6-4 setstanden op de tabellen, Istomin boekte zijn mooiste zege uit zijn carrière.

Djokovic was de nummer twee van de plaatsingslijst, de Serviër won de Open Australische tenniskampioenschappen eerder in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. Sinds 2008 haalde ‘Nole’ er altijd minstens de kwartfinales.

Na afloop was Istomin sprakeloos. “Er komen erg veel emoties op me af nu, ik heb mezelf verrast. Ik vind het heel jammer voor Novak, maar ik speelde echt goed vandaag”, lachte de Oezbeek, die een wildcard had gekregen voor de hoofdtabel en in ronde drie op de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 31) botst.