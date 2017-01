Een hotel in het Italiaanse Abruzzo is bedolven onder de sneeuw nadat het werd getroffen door een lawine, veroorzaakt door de aardbevingen in de regio woensdag. ‘Er zijn veel doden’, zegt een reddingswerker.

Er zouden zo’n dertig mensen in het hotel geweest zijn toen de lawine woensdagnacht het hotel bedolf in het dorp Farindola in de Abruzzo-regio.

‘Naast het personeel verbleven er ook twintig gasten in hotel Rigopiano’, meldt Antonio Di Marco, voorzitter van de provincie Pescara. ‘Het lijkt erop dat er slachtoffers zijn, maar op dit moment kunnen we nog niets bevestigen.’

Meteen na de lawine konden enkele van de gasten de hulpdiensten verwittigen: ‘Help, we sterven hier van de kou’, luidde het in een bericht. Voorlopig zijn er minstens drie gasten vermist, twee anderen zouden al gered zijn. Over de anderen is nog niets bekend. Een reddingswerker spreekt van veel doden.

De grote reddingsactie is nog altijd aan de gang: twintig brandweermannen, twee reddingsteams uit de bergen, zes ziekenwagens en de lokale politie zijn ter plaatse. Hun werk wordt wel zwaar belemmerd door de dikke laag sneeuw in de regio.

De lawine werd meer dan waarschijnlijk veroorzaakt door de reeks aardbevingen van woensdag. Daarbij kwam minstens één persoon, een man van 83, om het leven. Premier Paolo Gentiloni noemde het ‘een moeilijke dag voor Italië’.

De regio werd vorig jaar al opgeschrikt door een aantal aardbevingen. De gemeente Amatrice werd toen volledig verwoest.