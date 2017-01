Herstructurering bij supermarktketen Cora

Bij supermarktketen Cora zal begin volgende week een herstructurering aangekondigd worden, zo bericht L’Echo donderdag. Er zal een bijzondere ondernemingsraad plaatsvinden, zo vernam de krant.

Eén van de signalen die een herstructurering laat vrezen: een recente publicatie in het Belgisch Staatsblad, die melding maakt over beraadslagingen betreffende de voortzetting van de activiteiten, in het kader van artikel 633 van de code voor bedrijven. De akte maakt melding van herstructureringsmaatregelen voorgesteld door de raad van bestuur, maatregelen die Cora niet wilde preciseren aan de pers. Het bedrijf verzekert dat hierover binnen enkele dagen een interne communicatie volgt.

Cora komt net uit een herstructurering, het “plan Coravenir” is wellicht niet beëindigd, luidt het.

Eind 2015 werkten 2.471 personen (2.104 voltijdse equivalenten) voor Cora. Het bedrijf sloot 2015 af met een overgedragen verlies van 23 miljoen euro, wat leidde tot de beslissing van een kapitaalvermindering met eenzelfde bedrag.