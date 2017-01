Elise Mertens wint ook op Australian Open: “Zelfs al is het ‘maar’ dubbel, ik ben heel blij”

De Belgische Elise Mertens heeft zich samen met de Amerikaanse Louisa Chirico geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op de Australian Open in het Australische Melbourne. Ze wonnen van de Spaanse Lara Arruabarrena en de Roemeense Irina-Camelia Begu in twee sets (6-3, 6-4). De wedstrijd duurde 1 uur en 12 minuten.

De 21-jarige Mertens neemt dit jaar enkel deel aan de Australian Open in het dubbelspel, omdat ze door haar succesvol parcours op het WTA-toernooi in Hobart niet kon deelnemen aan de kwalificaties in Melbourne. Dankzij haar verrassende toernooizege in Hobart steeg ze op de wereldranglijst 127 naar 82.

Mertens en de 20-jarige Chirico zullen het in de tweede ronde opnemen tegen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni en de Duitse Andrea Petkovic. Zij wonnen hun eerste ronde tegen de Roemeense Monica Niculescu en de Amerikaanse Abigail Spears.

Vorig jaar won Mertens samen met onze landgenote An-Sophie Mestach het dubbelspel in het WTA-toernooi in Auckland.

“Heel blij om dit te kunnen meemaken”

“Dit is echt leuk”, klonk het bij de toernooiwinnares van Hobart. “Ik was heel gemotiveerd. Het was de eerste keer dat we samenspeelden en we stonden pas in laatste instantie op de hoofdtabel. We moesten in het begin dus nog wat zoeken, maar daarna hebben we het goed gedaan. De sfeer was ook uitstekend en er waren best veel toeschouwers komen opdagen. Ik ben heel blij dat ik zo’n ervaring heb kunnen meemaken”, verklaarde Mertens.

De Leuvense, dankzij haar zege in Hobart opgeklommen naar de 82e plaats op de WTA-ranking, heeft het erg naar haar zin in Melbourne. “Ik ben al naar de wedstrijd tussen Nishikori en Chardy gaan kijken en ben ook Kirsten Flipkens gaan aanmoedigen in haar dubbelpartij. Ik ga ook naar de duels van David Goffin en Steve Darcis kijken, maar moet zelf ook nog wat trainen. Zelfs al is het ‘maar’ dubbelspel, ik wil sowieso een goed toernooi spelen.”