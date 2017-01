Ook tandarts dreigt duurder te worden

Na het doktersbezoek en een sessie bij de kinesist dreigt nu ook een bezoek aan de tandarts duurder te worden. De onderhandelingen over een nieuw tariefakkoord liepen eind vorig jaar spaak. Sinds 1 januari kunnen tandartsen vragen wat ze willen, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag. De Vlaamse Beroepsvereniging voor Tandartsen (VTB) roept leden nu op om 3 tot 5 procent meer ereloon aan te rekenen.

De VTB doet dat uit protest tegen besparingen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). De tandartsen geven aan dat hun kosten stijgen en dat hun tarieven al jaren niet meer aangepast zijn.

De Block wilde in december de erelonen optrekken met 1,6 procent, maar dat vonden de tandartsen te weinig. Het gevolg is dat de patiënt dieper in de buidel zal moeten tasten. De Block laat weten dat ze nog steeds inzet op overleg en hoopt dat de tandartsen snel weer rond de tafel gaan zitten.