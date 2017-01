VN willen sancties voor wie vredesproces Mali hindert

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is er woensdag mee akkoord gegaan de mogelijkheid te onderzoeken sancties af te kondigen tegen mensen die een obstakel vormen voor het vredesproces in Mali. Dat heeft de voorzitter van de V-raad, de Zweedse VN-ambassadeur Olog Skoog, verklaard. Ondertussen heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de zelfmoordaanslag van woensdag in de noordelijke stad Gao veroordeeld. Daarbij kwamen minstens zestig mensen om het leven.

Deze ‘afschuwelijke daad bevestigt de vastberadenheid van de Verenigde Naties’ om het volk en de regering van Mali te ondersteunen bij hun zoektocht naar vrede, aldus Guterres woensdag. Hij riep de betrokken partijen ook op om de voorwaarden van het vredesakkoord van 2015 volledig in de praktijk om te zetten en aanvallen zoals die van woensdag met alle middelen te voorkomen.

De aanslag, die werd opgeëist door een afdeling van Al-Qaeda, was gericht tegen strijders van gewapende groepen die zich klaarmaakten om gezamenlijke patrouilles uit te voeren in navolging van het vredesakkoord.

Ook de leden van de Veiligheidsraad veroordeelden de aanslag, en zijn van mening dat ‘de continue vertragingen de levensvatbaarheid van het akkoord bedreigen’, aldus Olof Skoog nog. De vijftien lidstaten van de V-raad hebben gesproken over manieren waarop ze het akkoord kunnen beschermen, ‘waaronder de mogelijkheid om sancties op poten te zetten om de druk te verhogen op zij die de uitvoering van het akkoord hinderen of geweld blijven gebruiken, en de gevolgen daarvan’.

‘Straks geen vrede meer om te handhaven’

Hervé Ladsous, de directeur van de VN-vredesoperaties, steunt het idee om sancties uit te vaardigen tegen diegenen die het staakt-het-vuren bedreigen. ‘In afwezigheid van een Malinese autoriteit of een interimregeling, neemt het fenomeen van het terrorisme proporties aan die steeds verontrustender worden in het noorden en het centrum van Mali’, zegt hij. ‘Indien de veiligheidssituatie zo blijft achteruitgaan, zal er geen vrede meer zijn in Mali om te handhaven.’

De Verenigde Naties hebben 13.000 blauwhelmen ontplooid in Mali, die regelmatig worden aangevallen.