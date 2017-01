Files bijna dubbel zo lang als vijf jaar geleden

Structurele files teisterden onze wegen afgelopen jaar bijna dubbel zo lang als vijf jaar geleden. ‘We zitten meer dan ooit met een chronisch probleem.’

Vergeet de Brusselse en Antwerpse Ring: files, die staan vandaag zowat overal. Ook op plaatsen die er vroeger geen of nauwelijks last van hadden. Bovendien gaat het om files van de meest problematische soort: zij die er elke werkdag opnieuw staan, onafhankelijk van de weersomstandigheden of occasionele ongevallen. Daarom vereisen ze structurele oplossingen.

In totaal stond er het afgelopen jaar maar liefst 738 uren meer dan 150 kilometer file op de Belgische wegen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 391 uren vijf jaar eerder. ‘We zitten meer dan ooit met een chronisch probleem dat om ingrijpende maatregelen vraagt’, zegt mobiliteitsorganisatie Touring. Die verzamelde de cijfers op basis van geanonimiseerde gps-gegevens van zowat 300.000 voertuigen.

Het fileprobleem dijt uit in ruimte omdat bestuurders de traditioneel drukke wegen ontvluchten, ‘omdat die volledig verzadigd zijn’. De grootste slachtoffers van die expansie zijn de E314 (tussen Houthalen en Lummen) en de E313 (tussen Ham en Lummen). Kende dat laatste traject in 2015 slechts 209 uren file, in 2016 verdubbelde dat aantal bijna, tot 388.

Maar we staan ook langer in de file. De ochtend- en avondspits groeien naar elkaar toe. Op de Brusselse Ring ter hoogte van Jette, het meest filegevoelige stuk van het land, is het bijna van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aanschuiven.

Volgens Touring is het ‘onrustwekkend dat geplande maatregelen te lang aanslepen voor realisatie op het terrein’. Een gevolg van ‘de nefaste structuur van ons land op dit vlak’, maar ook van ‘de ellenlange procedures waarbij alles steeds wordt aangevochten’.