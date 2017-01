President Trump start als onpopulairste

Maar 40 procent van de Amerikanen staat achter Trump, die vrijdag de eed aflegt als president. Bij zijn vertrek is Obama, met 60 procent, veel populairder.

‘No Trump! No KKK! No fascist USA!’, scandeert een groepje betogers in Washington D.C., vlak buiten het Trump International Hotel. De betogers verzamelen dagelijks, in de ijdele hoop dat de menigte zo sterk aanzwelt dat Trump alsnog uit het Witte Huis kan worden geweerd.

‘Je kan natuurlijk ook altijd niks doen en thuis verontwaardigd naar je tv zitten staren’, merkt Carl Dix, een bejaarde zwarte man, op. Dix is altijd een politiek activist geweest. ‘Ik heb in 1970 geweigerd te gaan vechten in Vietnam, en daarom heb ik twee jaar in een militaire gevangenis gezeten. Je moet opkomen voor je principes.’

Dix schuwt de zware woorden niet: ‘Trump is een Amerikaanse Hitler, die een fascistisch regime zal installeren. Hij wil migranten bij elkaar drijven en uitzetten. Hij wil moslims registreren. Vanaf vrijdag hebben we een seksueel roofdier in het Witte Huis, en een vicepresident die vindt dat een vrouw geen recht heeft op geboortebeperking.’ Dix is boos, maar niet verbaasd: ‘Dit land is gebouwd op slavernij en volkerenmoord. Natuurlijk wist ik dat miljoenen Trump zouden steunen.’

‘Ik heb drie dagen gehuild’

De politie van Washington heeft het Trump-hotel met dranghekken afgezet. Het hele politieke centrum van de stad, rond het Witte Huis, de monumenten en het Capitool, is overigens nu al hermetisch afgesloten. Maar die extra security kon dinsdagavond alvast niet voorkomen dat een betoger brand probeerde stichten voor het Trump-hotel. De man werd met zware brandwonden afgevoerd.

‘Trump heeft veel gemeenschappen tegen elkaar opgezet’, zegt Terri Busch, die vanuit Salt Lake City naar Washington is gereisd, waar ze zaterdag zal meestappen in een grote mars van vrouwen. ‘We hadden al tickets voor de eedaflegging van Hillary. Drie dagen lang heb ik gehuild. Nu komen wij hier toch massaal samen, om de nieuwe president erop te wijzen dat vrouwenrechten mensenrechten zijn’, zegt Busch, die zo Hillary Clinton parafraseert.

Minst populaire in 40 jaar

Miljoenen Amerikanen zijn even bezorgd. Volgens een peiling door de nieuwszender CNN stapt Trump het Witte Huis binnen met de steun van slechts 40 procent van de bevolking. Volgens The Washington Post maakt dat van Trump de minst populaire nieuwe president van de laatste veertig jaar.

Bij zijn vertrek is Barack Obama volgens CNN dan weer populair bij 60 procent van de Amerikanen. 65 procent noemt zijn presidentschap een succes, en een meerderheid zegt Obama te zullen missen. De contrasten spelen zich wel scherp af langs de partijlijnen: 54 procent van de Democraten noemt Obama één van de grootste presidenten ooit, 54 procent van de Republikeinen noemde Obama’s palmares pover.

Trump wijst de peilingen af: ‘Die peilingbureaus zaten er met de verkiezingen ook al helemaal naast.’