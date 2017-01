Zulte Waregem wint halve finale Beker van België

Na enkele ongelukkige tussenkomsten in de competitie werd Babacar Niasse her en der al als een “vliegenvanger” bestempeld maar in de halve finale van de Beker van België had Zulte Waregem het knap lastig met de Eupense doelman. Invaller Sander Coopman scoorde pas in het slot de 1-0, de terugwedstrijd in de Oostkantons belooft dus nog spannend te worden...

Bij Zulte Waregem stonden Kingsley Madu en Henrik Dalsgaard op de backs in de plaats van Brian Hamalainen en Davy De fauw. Bij Eupen vierde doelman Hendrik Van Crombrugge zijn rentree na een maand blessureleed maar startte op de bank. Zijn vervanger, Babacar Niasse, kreeg voor Nieuwjaar al heel wat kritiek over zich heen maar de lange, slanke doelman van Eupen was wel de uitblinker voor rust.

Foto: Photo News

In een flauwe eerste helft kreeg Zulte Waregem enkele kansen maar een sterke Niasse bracht steeds redding op pogingen van Lepoint en Leye. Lepoint kwam nochtans oog in oog met de doelman maar die redde met het been en op een kopbal van diezelfde Lepoint had hij een prima reflex in huis. De volley van Leye haalde hij uit de hoek met een kattensprong. Verder kon de eerste helft weinig bieden. Eupen probeerde wel te dreigen maar schoot slechts één keer tussen de palen, twee minuten voor rust...

Deklat en gouden wissel

De tweede helft begon meteen met een opstootje tussen de twee coaches: na een fout van Madu op Onyekuru schoot Eupen-trainer Jordi Condom in een Spaanse furie en hij schold Francky Dury de huid vol, vierde man Boucaut moest tussenbeide komen. Eupen probeerde wel wat druk naar voren te zetten maar het eerste gevaar viel toch aan de overkant.

Dalsgaard legde de bal perfect tot bij Lepoint en deze keer was Niasse wel geklopt door diens kopbal maar... bracht de deklat redding voor Eupen. Op het koude, harde veld probeerde Essevee de boel te forceren maar dat verliep te rommelig en grote kansen bleven uit. Eupen plooide massaal terug en Dury bracht met nieuwkomer Babacar Gueye e n Sander Coopman extra aanvallers voor het slotkwartier. Zulte Waregem speelde alles of niets maar dat bood juist mogelijkheden voor de snelle spitsen van Eupen, een vrije trap op de rand van de zestien werd door García echter naast getrapt.

In de 86ste minuut bracht invaller Sander Coopman de thuisploeg dan toch nog op voorsprong: Madu trapte tegen de hakken van Sander Coopman, die met een gelukje Niasse in de wind zette en van dichtbij de bal tegen de netten trapte: 1-0 en van een gouden wissel gesproken!

Foto: Photo News

De andere halve finale tussen KV Oostende en KRC Genk eindigde dinsdag al op 1-1, de terugwedstrijden worden afgewerkt op 31 januari en 1 februari.