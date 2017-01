Een dode vanonder puin gehaald na aardbeving Italië

De Italiaanse hulpdiensten hebben een eerste slachtoffer van de aardbeving van onder het puin gehaald. Dat deelt de civiele bescherming mee, zonder meer details te geven.

Het lichaam werd woensdagavond gevonden in Castel Castagna, in de provincie Teramo, dat te maken kreeg met drie aardbevingen binnen de tijdspanne van een uur. De krachtigste beving had de kracht van 5,4 op de schaal van Richter.

Een moeder en haar zoon zijn levend vanonder het puin gehaald in een woning in Castiglione Messer Raimondo na de aardbeving in het centrum van Italië. Dat heeft de lokale brandweer gemeld. De twee werden per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Ze waren allebei onderkoeld.

De regio moest vorige zomer al afrekenen met een reeks krachtige aardbevingen waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen. Nu is er niet onmiddellijk sprake van grote schade of slachtoffers.